Paritarias 2026: Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5% y un bono de $120.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). El convenio establece la pauta salarial para el primer trimestre del ejercicio 2026, abarcando los meses de abril, mayo y junio.

El acuerdo se da en un contexto de monitoreo constante de la economía, con el objetivo de evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores del sector quede rezagado frente a la evolución de los precios en este primer semestre del año.

Los detalles del aumento

El incremento del 5% se aplicará de forma escalonada durante los próximos tres meses, distribuidos de la siguiente manera:

Abril: 2%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,5%

Además del porcentaje al básico, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000, el cual será percibido por los trabajadores de todas las categorías de la actividad mercantil.

«Diálogo maduro y responsable»

Tras la firma del acta, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó la importancia del consenso alcanzado en un escenario complejo. “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”, señaló el dirigente.

Asimismo, Cavalieri remarcó la necesidad de equilibrio entre la recomposición salarial y la sostenibilidad de los comercios: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Esto nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

Redaccion de 7Paginas