Paritarias: El Gobierno Provincial propuso un 3,5% de aumento y la reunión paso a cuarto intermedio

En una nueva jornada de negociación salarial, el Gobierno de Entre Ríos formalizó este jueves una propuesta de actualización para los trabajadores del sector público. La oferta consiste en un incremento del 3,5 por ciento sobre la suma remunerativa, a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de mayo.

Desde el Ejecutivo destacaron que el porcentaje ofrecido se posiciona por encima del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado oficialmente, buscando así garantizar que el salario no pierda poder adquisitivo frente a la inflación. Asimismo, la propuesta contempla mantener la suma fija que fuera acordada en la paritaria del pasado mes de febrero.

Asignaciones familiares y puntos clave

Además del aumento salarial, la oferta oficial incluyó:

Adecuación de Asignaciones Familiares: Se propuso actualizar los tramos de liquidación en la misma proporción que el incremento salarial (3,5%).

Suma Fija: Ratificación de la continuidad del monto fijo acordado a principios de año.

La postura gremial: Cuarto intermedio

Tras conocerse el detalle de la oferta, los representantes de los gremios estatales consideraron que la misma debe ser mejorada. En este contexto, solicitaron al Ejecutivo que revise los números para intentar acercar una propuesta superior que responda a las demandas de las bases.

Ante este pedido, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio. La mesa de negociación se retomará el próximo martes 12 de mayo a las 14:00 horas, fecha en la que se espera una respuesta del Gobierno a los planteos sindicales o la definición de los pasos a seguir por parte de los gremios.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas