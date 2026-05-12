Paritarias en Entre Ríos: Acuerdo con estatales y aumento por decreto para el sector docente

El escenario salarial del sector público entrerriano tuvo definiciones clave este martes. Tras una nueva ronda de negociaciones, el Gobierno de la provincia alcanzó un acuerdo mayoritario con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), aunque recibió el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En paralelo, se tomó una determinación directa respecto a los haberes de los educadores.

Estatales: Incremento y agenda sectorial

El acta firmada con UPCN establece un incremento del 3,5 por ciento sobre los conceptos remunerativos para los salarios de mayo. Además, se acordó actualizar en el mismo porcentaje el monto fijo que fuera pactado en el mes de febrero.

Un punto relevante del acuerdo es la garantía sobre las asignaciones familiares: se estableció una actualización automática de los topes de cada tramo. De esta forma, se evita que el aumento salarial provoque que un trabajador cambie de categoría y termine percibiendo menos dinero por sus hijos.

Asimismo, la próxima semana se definirá una fecha para iniciar una agenda de trabajo sobre temas sectoriales que el gremio considera prioritarios y urgentes.

Docentes: Aumento por decreto para asegurar la liquidación

Dada la proximidad del cierre de la liquidación de haberes y sin un acuerdo sellado en la mesa paritaria, el Ejecutivo provincial resolvió otorgar el 3,5 por ciento de aumento al sector docente a través de un decreto.

Desde el Gobierno aclararon que esta medida administrativa busca que los docentes perciban la suba con los sueldos de mayo y «no implica el cierre de la discusión salarial». En este sentido, ratificaron la continuidad de la mesa de negociación con los sindicatos del sector para los meses venideros.

Síntesis de la medida:

Incremento: 3,5% remunerativo para mayo.

Monto fijo: Actualización del 3,5% sobre el valor de febrero.

Asignaciones: Los topes se moverán automáticamente para que nadie cobre menos.

Estado de negociación: La paritaria estatal se considera cerrada por mayoría (pese al rechazo de ATE), mientras que la docente continúa abierta bajo la modalidad de mesa de negociación permanente.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas