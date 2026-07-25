Paro activo: “La fuerza está en cada lugar de trabajo”, subrayó UPCN y pidió comprensión a la comunidad

“La medida se toma tras la falta de acuerdo en la paritaria salarial. Fuimos con voluntad de llegar a un entendimiento, pero las propuestas fueron insuficientes”, recordó el Sindicato. Y subrayó que “cuando el diálogo no da las respuestas que esperamos, los trabajadores necesitan expresar el reclamo con organización y responsabilidad”.

Asimismo, anunció que hasta llegar a la jornada del miércoles, se realizarán “recorridas y asambleas para abordar no solo la recomposición salarial, sino también temas de fondo que hacen al trabajo y al Estado: reforma jubilatoria, concursos que fortalezcan la carrera administrativa y el atraso en el pago de recategorizaciones, entre otros puntos que afectan directamente nuestra tarea”.

Comprensión

En este marco, el Sindicato se dirigió a los entrerrianos con una solicitud. “A la comunidad le pedimos comprensión. Esta medida no es contra la sociedad, es en defensa de quienes garantizan los servicios públicos todos los días. No hay Estado fuerte con trabajadores debilitados”.

Por otro lado, resaltó que “para encauzar la situación, es imprescindible reabrir la paritaria con voluntad real de acuerdo. Eso implica un esfuerzo mayor por parte del gobierno, que permita sostener tanto el trabajo de los estatales como los servicios que recibe cada vecino”.

“El 29 de julio, la militancia de UPCN va a estar en cada lugar de trabajo, defendiendo el salario, los derechos y un Estado que siga cumpliendo su función con toda la comunidad”, expuso por último.

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