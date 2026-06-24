Paro docente: el CGE asegura que el 73,5% de los docentes entrerrianos asistió a las escuelas

Según datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE), el nivel de asistencia docente alcanzó el 73,5% durante este miércoles, lo que refleja —de acuerdo a la información oficial— una continuidad en el dictado de clases en la mayoría de las instituciones.

Funcionamiento de las escuelas

Desde el organismo educativo señalaron a 7Paginas, que las comunidades escolares mantuvieron una actividad sostenida desde las primeras horas de la jornada, lo que permitió asegurar el funcionamiento de los establecimientos y la continuidad del ciclo lectivo.

En ese sentido, destacaron que el nivel de concurrencia registrado posibilitó el resguardo de las trayectorias escolares de los estudiantes en distintas localidades de la provincia.

Posición del Gobierno

Las autoridades del sector educativo valoraron el compromiso de los docentes que decidieron asistir a sus lugares de trabajo durante la medida de fuerza impulsada por los gremios Agmer y AMET.

En esa línea, remarcaron que la presencia en las aulas contribuyó a sostener la actividad escolar y a priorizar el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos.

Según el informe oficial, la participación del personal docente permitió garantizar la regularidad del calendario escolar, pese al contexto de conflicto sindical.

Medición oficial

El relevamiento fue realizado por el Consejo General de Educación, que monitoreó el funcionamiento de los establecimientos educativos en toda la provincia durante la jornada de paro.

De acuerdo a esos datos, un 73,5% de los docentes no adhirió a la medida de fuerza, lo que —según la visión oficial— se tradujo en un normal desarrollo de las clases en la mayoría de las escuelas entrerrianas.