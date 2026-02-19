Paro nacional: madereros de la región describen un panorama complejo y promueven el diálogo para sostener la actividad

Desde la entidad señalaron que buscan expresar una mirada equilibrada y respetuosa frente a una realidad compleja que involucra tanto a trabajadores como a empresarios de la actividad maderera y forestal.

La situación de los trabajadores

En el documento, IMFER reconoce que los trabajadores atraviesan un contexto económico desafiante, con impacto directo en el poder adquisitivo, la estabilidad laboral y las condiciones de empleo.

“El reclamo por mejoras salariales y garantías que aseguren un empleo digno constituye un derecho legítimo dentro del marco democrático y sindical”, señalaron, destacando que la preocupación por la situación social es compartida en toda la cadena productiva.

Las dificultades empresarias

Al mismo tiempo, la cámara advirtió que las empresas madereras —en su mayoría pequeñas y medianas— enfrentan incrementos sostenidos en los costos operativos, una fuerte presión fiscal, fluctuaciones del mercado y un escenario productivo cada vez más exigente.

Sostener la actividad, mantener los puestos de trabajo e invertir en el desarrollo del sector implica asumir riesgos y responsabilidades significativas. A esto se suma que no se vislumbran mejoras en el corto ni en el mediano plazo, tanto en el mercado interno como en el plano internacional.

El desafío del consenso

Frente a este panorama, desde IMFER remarcaron que el desafío central es fortalecer los canales de diálogo y negociación, promoviendo acuerdos que contemplen la protección de los trabajadores y la sustentabilidad de las empresas.

“Solo a través del entendimiento mutuo y la búsqueda de consensos será posible preservar la actividad maderera, resguardar el empleo y contribuir al desarrollo económico regional”, expresaron.

Finalmente, subrayaron que la situación exige prudencia, responsabilidad y compromiso de todas las partes involucradas, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de un sector clave para la economía de Entre Ríos y el sur de Corrientes.