Paro nacional universitario: este miércoles no habrá clases en las universidades públicas

Este miércoles 12 de agosto se desarrolla un nuevo paro nacional universitario de 24 horas, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales en reclamo de mejoras salariales y de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanza tanto al personal docente como no docente de las universidades públicas y, de acuerdo con lo informado, la mayoría de las facultades no tendrá actividad académica, ya sea de manera presencial o virtual.

Entre los principales reclamos de los gremios se encuentra la recomposición de los salarios universitarios. Los sindicatos sostienen que existe una pérdida salarial superior al 28%, además de cuestionar la falta de actualización de los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.

Reclamo salarial

Laura Carboni, secretaria general de uno de los gremios docentes, sostuvo que el inicio del segundo cuatrimestre encuentra al sector con una deuda salarial que, según plantean, no fue resuelta por el Gobierno nacional.

Los sindicatos cuestionan particularmente el incremento del 21,3% que fue acordado y cobrado durante julio, al considerar que representa menos de la mitad de la recomposición que reclaman.

En ese marco, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA rechazó la propuesta y ratificó la continuidad de un plan de lucha.

La medida de fuerza cuenta con la participación de organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes, entre ellas FEDUN, FATUN, FAGDUT y CONADU.

Según los gremios, con la jornada de este miércoles ya son al menos ocho las medidas de fuerza realizadas por el sector universitario durante 2026.

El Gobierno rechazó el paro

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, cuestionaron la medida y la calificaron como “política e ilegítima”.

La cartera nacional sostiene que las transferencias correspondientes a las universidades se encuentran al día de acuerdo con los compromisos asumidos y recordó que fue convocada una reunión paritaria para el martes 1 de septiembre.

De esta manera, el conflicto entre las autoridades nacionales y los gremios universitarios continúa abierto, con posiciones enfrentadas respecto de la recomposición salarial y el financiamiento de las casas de altos estudios.

Otra medida de fuerza la próxima semana

El reclamo no finalizará con el paro de este miércoles. De acuerdo con la información difundida, la UBA comunicó además otra medida de fuerza que se extenderá durante buena parte de la próxima semana, desde el lunes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Así, el comienzo del segundo cuatrimestre vuelve a estar atravesado por el conflicto universitario, mientras los gremios reclaman una respuesta a sus demandas salariales y presupuestarias y el Gobierno sostiene que ya cumplió con los compromisos establecidos.

Con informacion de Perfil