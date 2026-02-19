Paro total: los puertos del país amanecieron paralizados por la medida de la CGT

La medida alcanza a todas las terminales portuarias del territorio nacional y se cumple en cada uno de los gremios nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, abarcando puertos de carga general, cerealeros y de pesca.

Alto acatamiento y terminales sin operaciones

Según se informó a 7Paginas, las operaciones quedaron totalmente detenidas en las distintas terminales, confirmando el impacto pleno de la protesta. Desde la conducción sindical señalaron que el nivel de acatamiento es elevado y remarcaron que los trabajadores portuarios se suman activamente a la jornada nacional de lucha.

La paralización del sistema portuario representa uno de los puntos más sensibles del esquema logístico y comercial del país, ya que por estas terminales se canaliza buena parte del comercio exterior argentino.

Rechazo a la reforma laboral

El cese de actividades fue dispuesto en rechazo a la reforma laboral que actualmente se debate en el Congreso de la Nación. En ese marco, el secretario general de la FEPA, Marcelo Osores, había enviado en la jornada previa una nota al triunvirato de la CGT ratificando la adhesión al paro y garantizando el cumplimiento efectivo en todos los puertos argentinos.

Además, desde la federación pusieron a disposición su estructura para profundizar el plan de lucha en caso de que la conducción nacional lo disponga, marcando así una postura firme frente al avance del proyecto en discusión.

Con los muelles sin movimiento y los buques amarrados, la medida refleja el fuerte impacto de la huelga en uno de los sectores estratégicos de la economía nacional.