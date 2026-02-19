Paro y tormenta complican el suministro eléctrico en Concordia

La situación se vio agravada porque el personal operativo de la Cooperativa Eléctrica de Concordia adhirió a la medida de fuerza, reduciendo la capacidad habitual de respuesta ante contingencias climáticas.

Guardias mínimas y atención prioritaria

Desde la Cooperativa informaron a 7Paginas que, debido a la adhesión de los gremios al paro, los reclamos por falta de servicio se están atendiendo con guardias previstas acorde al contexto actual.

La tormenta generó interrupciones en el suministro eléctrico y los correspondientes reclamos de usuarios en diferentes barrios. Sin embargo, advirtieron que la normalización podría demorarse debido a la menor disponibilidad de cuadrillas.

En este tipo de situaciones, explicaron, se prioriza la reparación de líneas de Media Tensión, ya que su restablecimiento permite luego avanzar sobre los inconvenientes en Baja Tensión, que suelen corresponder a cortes domiciliarios o reclamos individuales.

Refuerzos y trabajo en la calle

Según pudo saber este medio a través de una fuente confiable, ante la falta de operarios habituales se habría recurrido a empresas privadas para contratar personal de apoyo. Además, en estas horas serían los propios ingenieros de la institución quienes se encuentran trabajando en la vía pública para atender emergencias.

Desde la entidad solicitaron disculpas por los inconvenientes que puedan ocasionarse y remarcaron que se trabaja para restablecer el servicio lo antes posible, dentro de las posibilidades que impone el actual escenario de paro y condiciones climáticas adversas.

Redaccion de 7Paginas