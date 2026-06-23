Parrilla Don Homerone invita a una nueva comida solidaria: “Un plato de comida también es un abrazo para el corazón”

La convocatoria está prevista para las 20 horas en la esquina de San Lorenzo Oeste y H. Primo, donde «Homerito», junto a sus padres y un grupo de colaboradores, llevará adelante una nueva jornada solidaria destinada a brindar asistencia alimentaria a familias y personas que atraviesan situaciones difíciles.

Desde la organización solicitaron a quienes concurran que lleven un táper o recipiente para retirar la comida, facilitando así la distribución de las porciones preparadas especialmente para la ocasión.

Bajo el lema “Cocina con el corazón”, la propuesta busca no solo ofrecer un plato de comida caliente, sino también transmitir un mensaje de acompañamiento y contención social.

“Gracias a cada persona que colabora, comparte o aporta su granito de arena para que esta cadena de amor siga creciendo”, expresaron desde el grupo organizador, destacando que detrás de cada plato servido existe el esfuerzo de muchas personas comprometidas con ayudar a quienes más lo necesitan.

Agradecimiento a quienes hacen posible la iniciativa

Desde Parrilla Don Homerone realizaron un reconocimiento especial a los comercios y colaboradores que acompañan permanentemente esta acción solidaria.

Entre ellos mencionaron a Panadería Nueva Esperanza, que aporta el pan fresco desde los inicios de la propuesta; Verde Entrerrianos, representado por Gringo Buzzato, que colabora con verduras y otros alimentos; Bazar Concordia, que brinda apoyo mediante precios accesibles y la donación de elementos de trabajo; y Carnicería Águila, que se sumó con la donación de pollos para la preparación de las comidas.

“Detrás de cada plato de comida hay personas que colaboran desinteresadamente para que nadie se quede sin un plato caliente”, señalaron desde la organización.

La iniciativa se ha convertido en un ejemplo de solidaridad comunitaria en Concordia, demostrando que el compromiso colectivo puede transformarse en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

Porque, como destacan sus impulsores, “un plato de comida también es un abrazo para el corazón”.

Por Exequiel Bond

Redaccion de 7Paginas