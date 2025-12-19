Parte médico del niño rescatado en las Termas de Federación: su estado es reservado

Según se informó a 7Paginas, el menor fue hallado inconsciente dentro del agua, situación que motivó la inmediata activación del protocolo de emergencia. Gracias a la rápida y efectiva intervención del personal de guardavidas, el niño fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital San José.

Durante el traslado, uno de los guardavidas acompañó al pequeño y le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar sus signos vitales antes de su arribo al nosocomio local.

Ya en el hospital de Federación, el niño —oriundo de esa ciudad— recibió las primeras atenciones médicas, resolviéndose posteriormente su derivación al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, para la realización de estudios y tratamientos de mayor complejidad.

Desde el nosocomio de Concordia se informó que al menor se le practicó una tomografía de cerebro, la cual fue evaluada por el equipo médico, detectándose la presencia de edema cerebral. En este marco, se indicó que el estado de salud del niño es reservado y continúa internado bajo estricta observación médica.