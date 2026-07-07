Partidos Vecinales. Militantes y Dirigentes Díscolos (Segunda Parte) Por Prof. Mariano David Guerrero- Analista Político.

En los primeros días de junio, el vecinalismo entrerriano se reunió en asamblea en Concepción del Uruguay para rubricar un documento sobre distintos aspectos de la política y la gestión pública provincial que aglutine e integre a todas las expresiones locales. El espacio dejo en claro “compromiso institucionalmente junto a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio” y manifestó su reconocimiento “a los esfuerzos para ordenar las cuentas públicas, promover la transparencia y modernizar el Estado”. El próximo 8 de agosto, en una asamblea en Oro Verde, sellarán el inicio formal de la constitución de este Partido Vecinal Provincial. No obstante, los debates internos dejaron una postura nítida: acompañaran las políticas provinciales de Frigerio, pero no las nacionales del presidente Javier Milei.

El departamento Concordia no queda exento de este contexto. Las expresiones del vecinalismo local deben explicarse de forma particular, analizando su origen, su proyección y sus terminales políticas.

Mesa de referentes de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos (CVER): Esta expresión acompañó en 2023 a Rogelio Frigerio y Francisco Azcué. Sin embargo, hoy se encuentra en la vereda opuesta y presentará en Concordia al primer candidato lanzado formalmente para el sillón de Zorraquín en 2027: el Kinesiólogo Maximiliano Navarro Jaurena. El exdirector de Discapacidad y Rehabilitación municipal renunció – o lo renunciaron – tras desavenencias políticas con el intendente. Aunque intentó competir dentro de la UCR por el sector del diputado Marcelo López, no halló eco en el partido centenario, que le cerró las puertas. La CVER también probará suerte en Estancia Grande con la candidatura a intendente de Jorge Luis Valdez, exfuncionario municipal, comunicador social y dueño de una radio en la zona norte. La mayoría de los dirigentes de este espacio provienen del Partido Justicialista.

Arriba Concordia: Es el partido liderado por José Ostrosky, exfuncionario de la gestión del exgobernador Gustavo Bordet. Esta expresión nació en las reuniones de la mesa chica de dicho grupo interno con el objetivo de contrarrestar a la otra vertiente política “carnavalera” que si obtuvo mayor éxito electoral.

+ X Concordia: Sello partidario del empresario y político Eduardo Cristina. Al principio de su carrera fue codiciado por varios sectores del PJ, al punto de ocupar cargos públicos. Tras desavenencias y celos políticos, fue desplazado por la conducción partidaria local. Al ver agotado su ciclo en el justicialismo, se acercó a Rogelio Frigerio en 2023; hoy cosecha su recompensa como el funcionario provincial más importante en la ciudad.

Entre Vecinos: Espacio creado por el Dr. Ángel Giano en 2022. En su momento, el dirigente optó por no darle mayor volumen electoral al confiar en que ganaría la interna del PJ, aunque estuvo muy cerca de competir por fuera en 2023. Hoy, este partido se encuentra en estado de letargo, a la espera de cómo se definan las listas del justicialismo concordiense.

Vamos Concordia: Una estrategia similar envuelve a este sello creado en 2024 e ideado por Francisco Azcué. Sus referentes son actuales funcionarios municipales y el partido vecinal fue concebido para permanecer “guardado”, pero plenamente operativo ante cualquier desavenencia o necesidad de estrategia electoral frente al oficialismo provincial o la UCR entrerriana.

Partido Libertario Concordia: Una fuerza que seguramente quedará licuada dentro de “La Libertad Avanza” una vez que esta se institucionalice formalmente en Entre Ríos. Hoy, el único referente que demuestra intenciones de postularse por este espacio es el Dr. Ignacio Cabrera, a quien se lo ve activo en redes sociales recorriendo distintos barrios de la ciudad.

Compromiso Concordia: Sus referentes son el Cr. Alvaro Sierra, la Lic. Silvia Dri y el abogado Pablo Lapiduz. Se trata de un partido proto-peronista, donde la mayoría de sus miembros fueron funcionarios de la gestión de Enrique Cresto y otros de los gobiernos de Bordet y Urribarri. Su líder cuenta con experiencia en la gestión pública como administrador económico y empleado municipal. Su visión de ciudad se asemeja a la del intendente Azcué, al punto de que este sector acompaño a las políticas económicas locales al inicio del mandato. Sin embargo, a mediados de 2025 comenzaron las discrepancias – vinculadas más a cuestiones personales que ideológicas-. Hoy se posiciona como el contrincante más serio de la gestión local, habiéndose apoderado de la agenda opositora y desplazando al PJ del primer lugar del debate.

Concordia Presente: Referenciado en el maestro mayor de obra Julio Bogado, este partido realizó una buena performance en 2023 sin experiencia previa, cosechando 3000 votos. Apoyando a Rogelio Frigerio en la provincia y a Francisco Azcué en la general local. Tras las elecciones, el espacio se desactivó y fue reactivado hace pocos meses, evidenciando un carácter puramente electoralista. Su función actual es acompañar las políticas del oficialismo con el objetivo de retener cargos menores o disputar alguna concejalía. Reúne a dirigentes del PRO, la UCR, el PJ y el sindicalismo, y mantiene puentes directos con el sector del ministro Troncoso.

Por Vos Concordia Unido: De reciente creación, esta expresión está comandada por el conocido militante y dirigente peronista Marcelo Cresto. Llega para confrontar las formas caudillistas del PJ. Esta búsqueda por fuera de estructuras tradicionales refleja la profunda crisis que atraviesa el partido peronista y el quiebre político dentro de la propia familia Cresto.

Renacer Concordia: Nueva agrupación vecinal con fuerte presencia en flyers y reels de redes sociales. Aún no está constituida oficialmente como partido. Agrupa a vecinos que, en su mayoría, son empleados municipales y provinciales que militaron en el PJ sin llegar a puestos de renombre. Aún se sabe con certeza si decantará como una línea interna del justicialismo o sí lograrán institucionalizarse de forma independiente.

El fenómeno no es exclusivo de la cabecera; en las localidades del departamento también emergieron nuevas expresiones autónomas:

Movimiento Participación Ciudadana (Los Charrúas)

Progresa Estancia Grande (Estancia Grande)

Unión Vecinal de Colonia Ayuí (Colonia Ayuí)

Primero Puerto Yeruá (Puerto Yeruá)

Conclusión: Los partidos vecinales aparecen como una respuesta genuina frente a la “casta política”. La cercanía que ofrecen anima al ciudadano a involucrarse en espacios donde se discute una agenda enfocada en los problemas concretos de la comunidad.

Mientras tanto, los partidos tradicionales parecen haber quedado atrapados en la rosca de los cargos, las disputas familiares y las internas estériles, disociados de las demandas reales del pueblo entrerriano.