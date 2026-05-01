Paseo del Río: la feria de emprendedores llega este domingo a la Plazoleta de las Américas

La Municipalidad de Concordia invita a una nueva edición de la Feria Paseo del Río – Edición Otoño, un espacio que ya se ha transformado en un clásico para el fortalecimiento del entramado productivo local. En esta oportunidad, el evento se trasladará a la Plazoleta de las Américas, ubicada en la intersección de calles Sarmiento y Avenida San Lorenzo.

Este domingo 3 de mayo, de 15:30 a 20:00 horas, vecinos y turistas podrán recorrer los distintos stands, conocer la oferta de emprendedores, artesanos y productores regionales, y adquirir productos únicos en un entorno ideal para el disfrute familiar al aire libre.

Música y danzas en vivo

Además de la propuesta comercial, la feria contará con una destacada programación artística para amenizar la tarde:

17:00 hs: Presentación del Ballet Folklórico «Danzas de mi Tierra», dirigido por Carolina Ferreira.

17:30 hs: Actuación del cantante Jorge Rodríguez.

18:30 hs: Cierre musical a cargo de la banda La Don César.

El evento contará con la locución de Mario Cáceres y busca, una vez más, consolidarse como un punto de encuentro y recreación que impulsa el desarrollo de los emprendedores locales, invitando a toda la comunidad a compartir una tarde especial en la ciudad.