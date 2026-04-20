Paso Cerrito: Detuvieron a un ciudadano chileno con pedido de captura que circulaba en un Mercedes Benz

Un importante procedimiento policial tuvo lugar este sábado por la noche en el Puesto de Control Vial «Paso Cerrito», sobre la Autovía Artigas. Efectivos de la Caminera lograron la detención de un hombre de nacionalidad chilena sobre quien pesaba un pedido de captura activo por delitos económicos.

El sujeto se movilizaba en un vehículo de alta gama, un Mercedes Benz modelo CLA 200, cuyo valor de mercado se estima en aproximadamente 70.000 dólares. Según los datos filiatorios, el involucrado tiene 36 años y actualmente registra domicilio en la provincia de San Juan.

Documentación apócrifa y alerta del SIFCOP

Durante el control de rutina, los agentes consultaron la identidad del conductor mediante el sistema informático SIFCOP. El resultado arrojó un pedido de detención y captura vigente, con fecha del 9 de marzo de 2026, solicitado por la justicia de la provincia de Mendoza en una causa por estafas reiteradas y delitos económicos.

Sin embargo, el procedimiento sumó una nueva irregularidad: al verificar el DNI físico que el hombre entregó a los uniformados, el personal policial notó que la fotografía no coincidía con la que figuraba en el sistema. Tras una inspección más exhaustiva, se determinó que el documento era apócrifo y que el número consignado pertenecía, en realidad, al padre del detenido.

Intervención de la Justicia Federal

Ante la presunta comisión del delito de uso de documento público adulterado, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la Dra. Analía Ramponi y la Secretaría Penal del Dr. Alan Bergdolt.

Desde el Juzgado se dispusieron las siguientes medidas:

Detención inmediata del ciudadano chileno.

Secuestro del vehículo Mercedes Benz.

Incautación del teléfono celular y toda la documentación que portaba el sujeto.

El detenido fue trasladado a la Comisaría de la ciudad de Chajarí, donde permanece alojado a disposición de la magistratura interviniente, mientras se coordinan las acciones con la justicia mendocina por la causa de estafas que originó su búsqueda.

Redacción de 7Paginas