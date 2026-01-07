Paso Cerrito: secuestran a dos mujeres un contrabando de celulares valuado en 25 millones de pesos

El procedimiento se llevó a cabo sobre un automóvil Volkswagen Taos, en el que se desplazaban dos mujeres mayores de edad, ambas con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quienes se trasladaban desde Paraguay con destino final a su lugar de residencia.

Durante el control, los efectivos realizaron una inspección más exhaustiva del rodado y detectaron irregularidades en la parte trasera del vehículo. En el sector del baúl, sobre el lateral izquierdo, observaron una ventana con la tapa mal colocada, lo que permitió visualizar la presencia de teléfonos celulares ocultos en los paneles laterales.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Concordia, desde donde se dispuso avanzar con el procedimiento correspondiente conforme al artículo 230 bis del Código Penal Argentino. Con la presencia de testigos que otorgaron legalidad al operativo, se efectuó la requisa del automóvil.

Como resultado de la inspección, se constató la existencia de teléfonos celulares ocultos en ambos laterales del baúl y también en el sector del motor, incluyendo el capot y sus laterales. En total se contabilizaron 131 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, los cuales fueron secuestrados.

Desde la Dirección General de Aduanas con asiento en Concordia se informó que el valor estimado de la mercadería incautada asciende a aproximadamente 25 millones de pesos.

Las dos mujeres fueron correctamente identificadas y quedaron en libertad, supeditadas a la causa que se tramita en el ámbito de la Justicia Federal.