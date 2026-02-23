Paso Cerrito: secuestran un importante cargamento de réplicas de armas

Según se informó a 7Paginas, el operativo se desarrolló alrededor de las 11:20 horas, en el marco de un control general sobre la Autovía “José Gervasio Artigas” –Ruta Nacional 14–, en el carril Norte–Sur de ingreso a la provincia de Entre Ríos.

El procedimiento

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta marca Ford, modelo Kuga, conducida por un hombre de 31 años, domiciliado en el partido de Almagro, provincia de Buenos Aires.

Tras verificar la documentación del vehículo y de sus ocupantes, el personal constató que en el interior del rodado se transportaban 31 armas marcadoras (réplicas tipo Airsoft), junto a 43 cargadores, una batería y un cargador de balines.

Entre los modelos secuestrados se encontraban:

1 FNS-09

1 FNX 45 Táctico

3 Huelga 6 mm

5 Gloque 17

2 Víbora de Arena

2 Víbora de Foso

5 Gloque 19

4 M17 Sig Sauer

4 M18 Sig Sauer

3 Sig Sauer MCX Virtus

1 LCTZP19

Intervención federal

Al no contar el conductor con ningún tipo de documentación que respaldara la compra o traslado de la mercadería, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, que ordenó la identificación de los ocupantes y la intervención de la Aduana de Concordia.

En consecuencia, se dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos por presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

El conductor fue correctamente identificado y quedó en libertad, supeditado a la causa que se instruye en la órbita federal.