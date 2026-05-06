Paso Cerrito: una pareja brasileña circulaba con 290 celulares ocultos en su camioneta

En un nuevo golpe al tráfico ilegal de mercadería, personal policial del Puesto de Control Vial Paso Cerrito logró incautar un millonario cargamento de tecnología durante un operativo de prevención pública sobre la Autovía Ruta Nacional 14 “José Gervasio Artigas”.

El procedimiento tuvo lugar este miércoles por la mañana, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Hyundai Santa Fe con dominio brasileño. En el vehículo se trasladaba una pareja (un hombre y una mujer mayores de edad), ambos de nacionalidad brasileña.

Anomalías y sospechas

Tras el control inicial de la documentación, la pericia del personal policial permitió detectar anomalías en la estructura del rodado. Ciertos detalles en los ensambles de la carrocería hicieron sospechar sobre la existencia de compartimentos ocultos destinados al transporte de material ilegal.

Ante esta situación, se dio aviso inmediato al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi; a la Secretaría Penal del Dr. Alan Bergdolt y a la Fiscalía Federal del Dr. Francisco Bernhardt. Bajo la figura de «sospecha razonable» (Art. 230° Bis del C.P.P.N.), la justicia autorizó la requisa profunda del vehículo.

Cargamento millonario

En presencia de testigos, los uniformados comenzaron a desarmar sectores de la carrocería, encontrando un total de 290 teléfonos celulares nuevos de diferentes marcas y modelos de alta gama.

Según estimaciones oficiales, el valor de mercado de la mercadería secuestrada asciende a los 65.000.000 de pesos.

Medidas judiciales

Por orden de la Justicia Federal de Concordia, se procedió al secuestro total de los dispositivos tecnológicos, de la camioneta Hyundai y de los teléfonos personales de los involucrados.

En cuanto a la pareja de ciudadanos brasileños, se dispuso su correcta identificación y, por el momento, quedaron en libertad pero estrictamente supeditados al avance de la causa judicial por infracción al Código Aduanero.

Con este resultado, la Policía de Entre Ríos y la Justicia Federal refuerzan la vigilancia en los corredores viales para combatir delitos federales y garantizar la seguridad en el territorio provincial.