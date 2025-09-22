Paso con éxito la tradicional Pesca del Bicudo en Concordia

El certamen fue organizado por la peña Buscando Pique y atrajo a un gran número de espectadores, quienes aprovecharon el domingo para disfrutar del evento y del paseo junto al río.
Resultados de la competencia
Embarcados:
1º Puesto: Raúl Berterame, Ezequiel Pietrantueno e Ignacio Pietrantueno
2º Puesto: Guido Granton, Lautaro Borgobello y Martín Trillo
3º Puesto: Sergio Granton y Jorge Maschio
Copa Challenger: Barra Pesquera La Amistad
Dama mejor clasificada: Mayra Carrel
Pieza mayor: Bicudo de 37 cm
Costa:
Ganador: Ariel Díaz
Dama mejor clasificada: Agustina Espósito
Un evento que crece año a año
La Pesca del Bicudo no solo destacó por la cantidad de participantes y la calidad de las capturas, sino también por la gran concurrencia de público, que disfrutó de una jornada deportiva, familiar y de encuentro con la naturaleza. La competencia reafirma su importancia dentro del calendario de eventos de Concordia y promete seguir creciendo en las próximas ediciones.
Fotos: Marcelo Gonzalez
Redaccion de 7Paginas