Paso con éxito la tradicional Pesca del Bicudo en Concordia

El certamen fue organizado por la peña Buscando Pique y atrajo a un gran número de espectadores, quienes aprovecharon el domingo para disfrutar del evento y del paseo junto al río.

Resultados de la competencia

Embarcados:

1º Puesto: Raúl Berterame, Ezequiel Pietrantueno e Ignacio Pietrantueno

2º Puesto: Guido Granton, Lautaro Borgobello y Martín Trillo

3º Puesto: Sergio Granton y Jorge Maschio

Copa Challenger: Barra Pesquera La Amistad

Dama mejor clasificada: Mayra Carrel

Pieza mayor: Bicudo de 37 cm

Costa:

Ganador: Ariel Díaz

Dama mejor clasificada: Agustina Espósito

Un evento que crece año a año

La Pesca del Bicudo no solo destacó por la cantidad de participantes y la calidad de las capturas, sino también por la gran concurrencia de público, que disfrutó de una jornada deportiva, familiar y de encuentro con la naturaleza. La competencia reafirma su importancia dentro del calendario de eventos de Concordia y promete seguir creciendo en las próximas ediciones.

Fotos: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas