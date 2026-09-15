Paso de Los Libres sumó maquinaria por Leasing: el contraste con Federación, donde la oposición frenó el proyecto y lo llevo a la justicia

Federación (7Páginas).– La ciudad correntina de Paso de los Libres logró concretar con éxito la incorporación de nuevos vehículos y maquinarias para fortalecer los servicios municipales. La medida se alcanzó luego de que el Ejecutivo local cerrara un acuerdo institucional con los concejales tanto del oficialismo como de la oposición para avanzar mediante el sistema de leasing.

A través de esta operación, el municipio correntino adquirió un importante parque automotor compuesto por dos camiones Iveco Tector —uno con caja volcadora y otro equipado con compactador de residuos—, una motoniveladora y una retroexcavadora. Estas herramientas fueron destinadas a mejorar la prestación de servicios, acompañar nuevas obras y brindar soluciones directas a las demandas vecinales.

La situación local: trabas y judicialización

El consenso político alcanzado en la vecina localidad correntina puso nuevamente bajo la lupa una situación similar que atraviesa la ciudad de Federación. En el ámbito local, el Ejecutivo Municipal había enviado oportunamente al Concejo Deliberante una propuesta para incorporar maquinaria mediante el mismo sistema de crédito leasing, buscando equipar a las distintas áreas operativas del municipio.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Paso de los Libres, en Federación la iniciativa no solo no contó con el acompañamiento de la oposición, sino que además el bloque opositor intentó frenar la adquisición de herramientas por intermedio de la justicia.

El contraste entre ambas gestiones deja al descubierto que, cuando se priorizan las demandas de la comunidad por encima de las disputas partidarias, es posible consolidar acuerdos de amplio beneficio social. La incorporación de equipamiento de este tipo no pertenece a una gestión o espacio político en particular, sino que constituye una mejora duradera para toda la ciudadanía.

Con informacion de prensa PJ de Federacion