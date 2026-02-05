Pasó en Concordia: a un salón comunitario lo habían convertido en el Rancho Tropical

El espacio, que estaba destinado originalmente a la realización de actividades sociales y comunitarias para los vecinos del barrio, había sido desvirtuado en su función, motivo por el cual se procedió a su recuperación por parte del Municipio.

Al hacerse presentes las autoridades, la persona que se encontraba a cargo del salón realizó la entrega voluntaria de las llaves y sus respectivas copias. El procedimiento quedó debidamente asentado en un acta, donde también se dejó constancia del estado general en el que se recibieron las instalaciones, incluyendo aberturas, luminarias, instalación eléctrica y sanitarios.

Desde la Municipalidad informaron que, una vez reacondicionado el lugar, se comenzará próximamente con el desarrollo de capacitaciones y actividades destinadas a los vecinos del barrio. Mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas, el SUM se convertirá en un espacio de formación en oficios, participación comunitaria y encuentro, promoviendo instancias de aprendizaje, acompañamiento y contención social tanto para jóvenes como para adultos.

El salón estará disponible para la realización de actividades sociales, culturales y comunitarias, consolidándose como un punto de referencia para la integración y el fortalecimiento del tejido social del barrio “El Silencio”.

Con esta intervención, ya son nueve los salones comunitarios recuperados por la actual gestión municipal, espacios que se encontraban en estado de abandono, vandalizados o destinados a actividades ajenas a su finalidad original. Según se informó a 7Paginas, actualmente existen 27 salones comunitarios en funcionamiento en distintos barrios de la ciudad, donde los vecinos pueden participar de talleres culturales, deportivos, recreativos y educativos.