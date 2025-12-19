Passadore: “Concordia se destacó en 2025 por la gran cantidad de casusas de narcomenudeo”

El flamante jefe de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, Claudio Passadore, quien ya se desempeñaba como subjefe del área, habló del desafío que implica su nuevo cargo y cómo será la línea de trabajo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Passadore admitió que “es un desafío importante” estar al frente del área y afirmó que “hay que seguir trabajando, se trabajó bastante bien durante este año en que estuve como subdirector junto con quien fue el director, Alexis Rotundo, con varias causas federales, muchísimas causas por narcomenudeo, no sólo en Paraná sino en toda la provincia”.

En ese marco, sostuvo que “Concordia se destacó por la gran cantidad de casusas de narcomenudeo que se llevaron adelante con la Fiscalía especializada a cargo de Fabio Zabaleta y todo el equipo de Drogas Peligrosas Concordia y de la Departamental”.

Se manifestó “más que satisfecho, la línea de trabajo es la misma, es seguir trabajando cada vez más, recibiendo los llamados que son una importante cantidad los que se reciben por la venta y kioscos que trabajan al menudeo, para dar respuesta a la gente y en los barrios. Hay que trabajar mancomunadamente con las otras áreas como Policía Científica, Investigaciones, Departamental Paraná, y tenemos que estar todos unidos y trabajar juntos para dar la lucha a este flagelo de la droga”.

Sobre el trabajo policial, mencionó que “el objetivo obedece a las denuncias que se recibe, a la información que recibe el personal, los vecinos enseguida se alertan y empiezan a comunicarse si en un barrio se instala un kiosco de droga y se empiezan las tareas investigativas. En general son casas particulares, con pantalla de algún comercio, despensa y demás, y eso lleva a que haya mucho movimiento en el lugar, también raterío, robos, balaceras, y eso hace que profundicemos y trabajemos con esas denuncias que se van recibiendo a diario tanto desde Fiscalía como en la guardia y el 101. Todo eso se va trabajando para dar respuestas en los barrios. Sabemos que hay muchos frentes de batalla, tenemos con los fiscales especializados muchos frentes abiertos y vamos trabajando mancomunadamente para ir desbaratando esos kioscos”.

Consultado por posibles filtraciones de información ante la realización de operativos y allanamientos, Passadore afirmó que “es una preocupación constante”. “Me ha tocado trabajar en muchos puntos, hice mucha parte de mi carrera en Investigaciones y empecé en Drogas en 2015, y lamentablemente siempre sucede, aunque no piensa que pueda pasar, que trabaja con compañeros honestos y sinceros, pero a veces hay alguna filtración. No queremos pensar que es por algo económico sino por algún descuido o algo extra que sucede. Por eso hoy todo lo vamos a ir ajustando y trabajando de otra forma internamente para que no vuelva a suceder, también con algunos posibles cambios y ajustes en el personal”.

Ahondó que en la causa para desbaratar el clan Latorre “hay teléfonos secuestrados y una vez que se hagan las pericias que está en la Fiscalía se verá si realmente había personal policial involucrado, al igual que como sucedió en la causa Celis donde también podría haber personal penitenciario involucrado. Quedará a órdenes de Fiscalía y en caso de haber alguna anomalía se comunicará con Asuntos Internos para hacer las actuaciones administrativas correspondientes”.

Por otra parte, admitió que “durante este año no se ha trabajado directamente con ningún área de salud mental, es un tema pendiente, y nuestro trabajo pasa por la Fiscalía y por hacer los allanamientos, pero sabemos que cuando hay consumo hay un problema de salud mental. Nosotros actuamos sobre el lugar para desbaratarlo y no tanto en la problemática de salud de las personas, pero todos esos consumidores hay que evaluarlos y sabemos que necesitan apoyo de salud mental”.