Pastores de Concordia rompen el silencio: Rechazan ataques del oficialismo y se despegan del «oportunismo» del PJ

Bajo la premisa de ser una institución de carácter «estrictamente apolítico», los ministros cristianos denunciaron una «falta de respeto» en el trato recibido y aclararon su posición frente a la grieta política local.

«Nuestras intenciones no son electorales»

Desde APUC rechazaron categóricamente las acusaciones del oficialismo que pretendían vincular su reciente petitorio con una estrategia partidaria. «No podemos, ni debemos, guardar silencio frente a acusaciones falsas», expresaron, subrayando que su labor está respaldada por una trayectoria reconocida en la ciudad.

«Nuestras intenciones no son electorales; son profundamente humanas y cristianas», sentenciaron en el escrito, ratificando en todos sus términos el petitorio presentado ante las autoridades sobre la compleja realidad social que atraviesan muchas familias concordienses.

Independencia y rechazo al oportunismo

En un mensaje dirigido a la oposición, los pastores también marcaron una línea divisoria para evitar que sus reclamos sociales sean utilizados como «bandera» partidaria.

Desmarcamiento: Rechazaron el «oportunismo político» del sector opositor.

Neutralidad: Aseguraron que no permitirán que el nombre de la institución sea utilizado como herramienta de confrontación en disputas en las que no tienen parte.

Pedido de soluciones y cese de agresiones

El comunicado insta a los ediles de todos los bloques a «elevar el nivel del debate» y enfocarse en las soluciones que la ciudadanía demanda con urgencia. Si bien manifestaron sus expectativas de que las conversaciones con el Ejecutivo Municipal prosperen, también aguardan una respuesta concreta del Concejo Deliberante.

Finalmente, la Asociación recordó que su vocación es la asistencia y la oración por el bien común: «Instamos a los distintos actores de la sociedad a estar unidos; es necesario dejar de lado agresiones o expresiones inapropiadas».

Cerrando con una cita bíblica (1 Timoteo 2:1-5), los referentes de APUC reafirmaron su compromiso de orar por los gobernantes para que la sociedad pueda vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, lejos de las disputas políticas de turno.

Redaccion de 7Paginas