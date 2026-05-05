Pastores evangélicos piden declarar la Emergencia Alimentaria y de Salud Mental

La Asociación de Pastores de Concordia (APUC) presentó este lunes una nota formal ante el Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante expresando una «profunda preocupación» por la realidad socioeconómica que atraviesa la ciudad. Los referentes religiosos solicitaron que se priorice lo urgente y se incremente la asignación de recursos para asistir a miles de familias en situación de vulnerabilidad extrema.

En el documento, al que tuvo acceso 7Paginas, los pastores señalan que las estadísticas oficiales se traducen en «rostros concretos y realidades humanas» que demandan soluciones inmediatas. «Vemos con preocupación la posibilidad de que esta condición social se profundice aún más y haya que lamentar consecuencias irreparables», advirtieron.

Los 5 puntos clave del reclamo

La APUC formalizó un pedido que consta de cinco ejes fundamentales para abordar la crisis:

Emergencia Alimentaria: Piden su declaración e implementación inmediata bajo el amparo de la Ley Provincial N° 11.140.

Relevamiento Nutricional: Solicitan un estudio exhaustivo para obtener datos precisos sobre la malnutrición en sectores vulnerables.

Generación de Empleo: Instan a la gestión de políticas que impulsen fuentes de trabajo dignas y genuinas.

Cumplimiento de Pactos: Exigen que se respeten los compromisos éticos asumidos en el «Pacto de San Antonio de Padua» y el reciente «Pacto de Julio».

Emergencia en Salud Mental: Piden un abordaje urgente sobre el consumo problemático y la prevención del suicidio.

Rostros de la crisis: «Dignidad frente a la marginalidad»

La nota describe un panorama sombrío en las calles de la ciudad, mencionando el incremento de personas en situación de calle y familias enteras que acuden a los puntos de acopio de residuos para poder comer. «Esta realidad no se resuelve mediante la estigmatización, sino con políticas integrales que devuelvan la dignidad», afirmaron desde la asociación.

Los pastores recordaron que, si bien el esfuerzo de las ONGs y organizaciones de fe es constante, la responsabilidad de garantizar el bienestar social es una «facultad estatal indelegable».

Una inversión, no un gasto

Finalmente, los referentes de la APUC aclararon que los pedidos realizados no deben verse como una erogación presupuestaria, sino como una «inversión social necesaria y un acto de justicia».

«El deterioro del tejido social es evidente. Creemos que un relevamiento revelaría hoy un panorama alarmante con consecuencias sistémicas e impactos cognitivos irreversibles por la malnutrición», concluye la misiva firmada por la Comisión de la Asociación de Pastores Unidos de Concordia, quienes ratificaron su compromiso de seguir acompañando a quienes sufren la vulneración de sus derechos fundamentales.