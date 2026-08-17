Pastores Unidos de Concordia emitió una reflexión ante el aumento de casos de suicidios

A través de un comunicado enviado a la redacción de 7Páginas, la Asociación Civil Pastores Unidos de Concordia (APUC) compartió un mensaje dirigido a la comunidad local centrado en la importancia de la contención familiar, el acompañamiento espiritual y la revalorización de la vida frente a momentos de dificultad.

En el escrito, señalaron su preocupación ante las situaciones de angustia que afectan a diversos sectores de la población, remarcando la necesidad de encender «una luz de esperanza para Concordia y la región» mediante el trabajo conjunto y la solidaridad.

Espacios de contención y acompañamiento

Desde la organización ratificaron su compromiso social y religioso como ámbito de recepción para quienes atraviesan contextos de dolor o incertidumbre:

Puertas abiertas: La red de comunidades de fe de la asociación se encuentra a disposición como punto de escucha y contención emocional para los vecinos de la ciudad.

Cuidado integral: En el mensaje se enfatiza la importancia de aferrarse a la vida en momentos críticos, rescatando la dignidad humana y el apoyo mutuo como pilares para salir adelante.

Próximas acciones y trabajo interdisciplinario

Ante la complejidad de la problemática social, la comisión directiva de APUC adelantó que próximamente darán a conocer un plan de trabajo coordinado. El mismo incluirá acciones de asistencia y campañas de prevención abordadas tanto desde la fe como desde el acompañamiento de equipos profesionales especializados en salud emocional.

El comunicado lleva la firma del Presidente de APUC, Pr. Daniel Ozuna; el Vicepresidente, Pr. Darío Buffet; y la Secretaria, Pra. Marta Benítez.