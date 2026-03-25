Pastores Unidos de Concordia expresaron su postura en el Día de los Derechos del Niño por Nacer

El comunicado enviado a la redacción de 7Paginas y firmado por los pastores Daniel Ozuna, Darío Buffet y Marcelo Miño, plantea una mirada crítica respecto a la aplicación de la Ley 27.610, vigente desde enero de 2021.

Según se detalla en el texto, y en base a datos oficiales citados, desde la entrada en vigencia de la normativa hasta fines de 2024 se habrían registrado más de 314.000 interrupciones del embarazo (IVE/ILE) en el país, lo que representa un promedio cercano a 78.000 prácticas anuales.

Desde la entidad religiosa señalaron que estas cifras “interpelan profundamente a la sociedad” y plantearon cuestionamientos en torno al rol del Estado en materia de políticas públicas vinculadas a la salud y la vida. En ese sentido, el documento expresa una crítica al destino de los recursos sanitarios y a los tiempos de respuesta del sistema de salud en otras áreas, como cirugías de alta complejidad.

Asimismo, el texto vincula la problemática con lo que consideran un “deterioro de valores sociales y familiares”, y sostiene que existe una crisis que, a su entender, debe ser abordada desde una perspectiva ética y espiritual.

Preocupación por la caída de la natalidad

Otro de los puntos abordados por APUC es el descenso de la natalidad en la Argentina. En el documento se menciona una caída superior al 47% en la última década (2014-2024), lo que —según advierten— podría tener consecuencias a futuro en términos de envejecimiento poblacional, reducción de la fuerza laboral y presión sobre el sistema previsional.

En este contexto, los referentes religiosos sostienen que el país enfrenta un escenario que requiere una reflexión profunda por parte de la dirigencia política y la sociedad en su conjunto.

Un llamado a la reflexión

Finalmente, desde la Asociación Pastores Unidos de Concordia convocaron a los distintos actores sociales —políticos, religiosos y comunitarios— a “no ser indiferentes” y a promover un debate amplio sobre la temática.

El documento concluye con un mensaje centrado en la necesidad de fortalecer el compromiso social y ético en torno al valor de la vida, en el marco de una fecha que cada año reabre el debate en la agenda pública argentina.