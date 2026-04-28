Patín: Elías Arlettaz subcampeón

Las mismas fueron representando a la ciudad de Concordia y a la provincia formando parte del seleccionado. Elías consiguió el Subcampeonato, Medalla de Plata, por lo que su actuación fue realmente estupenda

Este excelente desempeño lo llevó a la clasificación directa para el campeonato nacional Absoluto de Patín Artístico a realizarse en San Juan próximamente.

“Estamos muy orgullosos por estos resultados y seguiremos trabajando para perfeccionar y llegar de la mejor manera a nuestros próximos objetivos en mira”, dijo Oscar “Pato” Parodi, presidente el Club Temperley Concordia, que por otra parte sigue trabajando en pos de su crecimiento institucional, con obras que están a la vista y que van sin prisa, pero sin pausa.

Por Edgardo Perafan