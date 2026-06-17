Patín, volvieron a Concordia con campeones

Durante el sábado 13 y domingo 14 de junio nuestros deportistas representaron a Concordia obteniendo los siguientes resultados:

* Antonella Dalmolín: Campeona Nacional categoría 6ta Damas Transición.

* Berenice Ducasse: 4to lugar 4ta Damas Transición.

* Milena Lucero: 6to lugar 6ta damas Transición.

* Thiago Lucero: Campeón Nacional Promocional Varones Transición.

* Jazmin Lisi: campeona Nacional 5ta Damas Transición.

* Valentina Barboza Siarra: 8vo lugar 6ta Damas Transición.

* Alma Catalina Cabral: Sub Campeona Nacional categoría 6ta damas Transición.

* Amparo Gutiérrez: Sub Campeona Nacional categoría 5ta damas Transición.

* Abril Berguñan: Sub Campeona Nacional categoría 4ta damas Escuela.

* Julieta Prette: campeona Nacional categoría Juvenil Damas Escuela.

* Verbauwen Franco: Campeón Nacional 4ta Varones Escuela.

* Victoria Hoffman: 5to lugar categoría 5ta Damas Transición.

* Julieta Solis: 3er lugar categoría Promocional Damas Transición.

* Lucia Olivera: Campeona Nacional categoría 4ta Damas Transición.

* Giovanna Jeandet: 3er lugar categoría 5ta Damas Escuela.

* Catalina Huerta: 6to lugar categoría 5ta damas transición

Además, los patinadores adultos participaron de la Sinergia Marathon Fest que se realizó en el Parque de la Democracia en la Ciudad de Resistencia, Chaco con alrededor de 400 participantes. Los representantes de Concordia fueron Noel Giménez, Leticia Saucedo y Rodrigo Barragán quienes participaron de la categoría 12km y destacamos la participación de Luis Acosta que obtuvo el 3er lugar en el podio de la categoría 21km.

“Los profesores estamos más que felices y orgullosos de sus logros, que son el fruto de mucha constancia, entrenamiento y resiliencia deportiva. Agradecemos particularmente a las familias de los deportistas que hacen posible su participación y a la comunidad de Concordia que nos acompaña en cada evento o venta para recaudar fondos para seguir estando en estas competencias”, dicen desde Patín en Línea Concordia.

Y agregaron: “Invitamos, desde Patín en Linea Concordia, a sumarse y ser parte de este gran equipo.

Por consultas sobre clases, publicidad o sponsoreo pueden comunicarse mediante las redes sociales de la Escuelita (en Instagram @patinenlineaconcordia, en Facebook PATÍN EN LÍNEA CONCORDIA) o a los siguientes teléfonos: +54 9 345 625-8298, +54 9 345 406-6073.

Por Edgardo Perafan