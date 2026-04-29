Patria Grande relanza su campaña de afiliación en Concordia: “Queremos construir una alternativa desde abajo”

En el marco de un proceso de construcción partidaria que se extiende por toda la provincia y el país, los referentes de Patria Grande en Concordia anunciaron a 7Paginas, el relanzamiento de su campaña de afiliación masiva. El objetivo es claro: consolidar una herramienta electoral propia que represente los intereses de los sectores populares, la clase media, los estudiantes y los pequeños productores de la región.

La iniciativa, que ya viene recorriendo diferentes barrios, busca canalizar el descontento de quienes sienten que las estructuras tradicionales han dejado de dar respuestas. Ludmila Fernández Castellano, referente del espacio, explicó que trabajan sobre un programa integral que abarca desde el empleo y la integración urbana hasta la problemática de los alquileres y el desarrollo económico local.

“Queremos construir una fuerza política que pueda expresar a quienes viven de su trabajo, producen, estudian, alquilan o sostienen un comercio y que hoy sienten que la política los abandonó”, señaló Fernández Castellano.

Un apoyo para la base democrática

Desde la organización aclararon que el acto de afiliarse no implica una obligación de militancia activa ni compromisos económicos, sino que constituye un respaldo institucional fundamental. Este apoyo es el que les permitirá obtener la personería necesaria para presentarse a elecciones y llevar sus propuestas a las urnas en el ámbito local y provincial.

Agenda de afiliaciones para Mayo

Para facilitar la participación, Patria Grande dispuso una serie de puntos fijos y jornadas itinerantes durante todo el mes de mayo en lugares estratégicos de Concordia:

Domingo 3 de mayo: En la Costanera de Concordia (última rotonda).

Sábado 9 de mayo: En el playón deportivo de Osvaldo Magnasco.

Domingo 17 de mayo: Zona de Villa Zorraquín (con base en el Liquidámbar).

Domingo 24 de mayo: Inmediaciones del Centro de Convenciones.

Además, durante la semana, quienes deseen sumarse pueden acercarse al local partidario ubicado en calle 9 de Julio 125 bis, los días lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00. Asimismo, informaron que desde mediados de mayo se sumará un turno especial los jueves de 18:00 a 20:00.