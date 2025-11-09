Patricia Tabuada: “A través del arte, los jóvenes de Concordia pudieron expresar lo que sienten y lo que sueñan”

Posteriormente en diálogo con el programa Zona de Opinión de Radio Zona, Patricia Tabuada, referente de la fundación, explicó que el trabajo busca “escuchar lo que sienten y piensan los jóvenes a través del lenguaje del arte”.

“No hacemos un diagnóstico clínico, sino un diagnóstico poético —detalló Tabuada—. Levantamos lo que sueñan, lo que los angustia y lo que los moviliza, para que desde esos lenguajes simbólicos podamos pensar políticas públicas más humanas y cercanas”.

La Fundación Crear Vale la Pena, con 30 años de trayectoria en el país y América Latina, desarrolla proyectos que combinan arte, educación y salud emocional. En Concordia, los talleres incluyeron juegos creativos, obras de teatro y espacios de conversación, con el propósito de habilitar la palabra y la expresión libre.

Entre las actividades destacadas se presentó la obra “En serio”, que aborda el consumo de alcohol en menores de edad. A partir de la representación, los adolescentes dialogaron sobre las presiones sociales y los vínculos que atraviesan durante la adolescencia.

Del intercambio surgieron frases y reflexiones que luego fueron recopiladas en un poema colectivo, parte de lo que la fundación denomina un “mapa del dolor y de las oportunidades”.

“De las palabras de los chicos surgen sus dolores —como la soledad o los conflictos familiares—, pero también sus fuerzas: la amistad, el deporte, el arte, la familia. Muchos dicen que les hace bien pasar tiempo con sus abuelos o bailar. Eso nos muestra que la salud mental también se cuida desde lo cotidiano, desde los vínculos y la comunidad”, explicó Tabuada.

La referente destacó además que los resultados del trabajo en Concordia se suman a los obtenidos en otras provincias y países latinoamericanos, donde se observa una creciente necesidad de espacios de encuentro.

“Los jóvenes piden ser escuchados. No siempre se trata de una sesión de terapia: también necesitan lugares donde compartir, crear y sentirse valorados”, remarcó.

Durante la jornada, se desarrolló una mesa interinstitucional con representantes del municipio, el sistema de salud, la educación, clubes y organizaciones sociales. Allí se acordó construir una agenda de trabajo conjunta para 2026, con foco en la prevención y el bienestar emocional juvenil.

“Lo más importante —concluyó Tabuada— es que la comunidad se sentó a dialogar y se comprometió a trabajar unida. En tiempos de tanto desencuentro, eso es un gran paso. Hicimos la ignición: se encendió una llama. Ahora hay que mantenerla encendida y seguir construyendo juntos”.

La fundación anunció que continuará trabajando en Concordia durante el próximo año, profundizando su campaña “Hablar Sana”, que promueve la expresión y el diálogo como herramientas de prevención y transformación social.

