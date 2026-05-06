Patrimonio Natural: Invitan a una charla clave sobre la protección de aves autóctonas en Concepción del Uruguay

La conservación de nuestra fauna silvestre y el desarrollo de un turismo responsable se darán cita el próximo viernes 8 de mayo, a las 19:00 horas, en un encuentro que promete ser fundamental para la agenda ambiental de la provincia.

La charla, titulada “Turismo de naturaleza: un modelo que preserva nuestro patrimonio natural”, se llevará a cabo en el Museo de Historia Natural «Pablo Lorentz» del histórico Colegio del Uruguay, en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Un disertante de referencia

La exposición estará a cargo del Profesor Gabriel Bonomi, integrante de CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), una institución que se ha consolidado como referente tanto a nivel provincial como nacional en la lucha por la protección de las aves en su hábitat natural.

Turismo y sustentabilidad

Organizada por la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, la actividad está especialmente dirigida a estudiantes de las carreras de Turismo y Museología, aunque la invitación se hace extensiva a toda la comunidad interesada en la preservación del entorno.

El eje central de la disertación será presentar un modelo de turismo ambientalmente sustentable. En un contexto donde la protección de la biodiversidad es un tema «candente», se buscará explicar cómo el avistamiento y la valoración de las aves autóctonas pueden transformarse en una herramienta de desarrollo económico sin dañar el patrimonio natural.

Detalles del evento:

Fecha: Viernes 8 de mayo.

Hora: 19:00 hs.

Lugar: Museo de Historia Natural Pablo Lorentz (Colegio del Uruguay), Concepción del Uruguay.

Costo: Entrada libre y gratuita.

Organiza: FCG – UADER.

Esta charla representa una oportunidad imperdible para conocer más sobre las especies que habitan nuestro suelo y entender la importancia de priorizar el cuidado del ecosistema en cada propuesta turística que se desarrolle en la región.

Con información de Ceydas

Redaccion de 7Paginas