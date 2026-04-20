Peaje en Entre Ríos: se termina el período de gracia y habrá multas de hasta 300 unidades fijas para infractores

La empresa concesionaria Autovía del Mercosur informó a 7Paginas, que se encuentra en la etapa final de las gestiones con las autoridades de control de Entre Ríos para regularizar el sistema de infracciones por el incumplimiento del pago de peaje. La medida busca terminar con la irregularidad de aquellos conductores que evaden la tarifa amparándose en la falta de medios electrónicos.

A pesar de que el sistema de pago manual electrónico ya lleva más de tres meses de vigencia y cuenta con una alta adhesión, todavía se registra un remanente de usuarios que manifiestan no poseer medios habilitados al momento de transitar, alegando disponer únicamente de dinero en efectivo, medio que ya no es aceptado de forma convencional en las estaciones del corredor.

Sanciones y articulación policial

Desde la concesionaria recordaron de forma tajante que el no pago o la evasión de la tarifa constituye una infracción de tránsito. En las próximas semanas, se implementará un sistema de control conjunto con la Policía de Entre Ríos y agencias de cobro de infracciones para sancionar a los incumplidores.

De acuerdo a la normativa vigente, las multas por la evasión del peaje tienen un costo elevado:

Monto de la sanción: Entre cien (100) y trescientas (300) unidades fijas.

Adicional: Se mantiene el derecho del concesionario al recupero del canon adeudado (el valor del peaje no abonado).

Recomendaciones al usuario

A fin de evitar demoras, inconvenientes y las mencionadas sanciones económicas, las autoridades recomiendan a los automovilistas adoptar de manera habitual los sistemas de pago disponibles.

En este marco, se resaltó que TelePASE continúa siendo la opción más económica, ágil y dinámica para transitar por la Autovía, ya que permite el paso sin detenciones prolongadas y asegura el cumplimiento de la norma.

Finalmente, se solicitó a los conductores circular con responsabilidad y respetar las disposiciones vigentes para garantizar la fluidez y seguridad en el corredor vial del Mercosur.