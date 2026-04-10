Peajes: Autovía del Mercosur actualizó el cuadro tarifario y regirá desde este viernes

Según se detalló oficialmente, los valores variarán de acuerdo a la categoría vehicular y la modalidad de pago elegida por los usuarios, manteniendo diferencias significativas entre el sistema automático TelePASE y el pago manual electrónico.

En el caso del sistema TelePASE, las tarifas establecidas serán de $1.913,86 para la Categoría 1; $3.827,71 para las Categorías 2 y 3; $5.741,57 para la Categoría 4; y $7.655,43 para las Categorías 5 y 6.

Por su parte, quienes opten por el pago manual electrónico deberán abonar el doble en cada categoría: $3.827,71 para la Categoría 1; $7.655,43 para las Categorías 2 y 3; $11.483,14 para la Categoría 4; y $15.310,86 para las Categorías 5 y 6.

Desde la concesionaria recordaron que el sistema de cobro es completamente electrónico y no se acepta dinero en efectivo. En ese sentido, el pago manual puede realizarse mediante código QR, tarjetas de débito o crédito, y tecnología NFC.

Asimismo, remarcaron que el uso de TelePASE continúa siendo la alternativa más conveniente, no solo por su menor costo sino también por la disponibilidad de carriles exclusivos que permiten reducir considerablemente los tiempos de espera.

Finalmente, desde Autovía del Mercosur señalaron que estas medidas forman parte del proceso de modernización del sistema de cobro, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y mejorar la experiencia de quienes transitan por este corredor vial.