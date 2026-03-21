Pelea entre vecinos en Concordia terminó con dos detenidos y un arma secuestrada

Según se detalló a 7Paginas, el conflicto comenzó cuando uno de los involucrados se presentó en la vivienda del otro portando un machete y profiriendo amenazas. En respuesta, el morador efectuó disparos con un arma de fuego desde el interior de su casa.

Durante el operativo, personal policial secuestró un revólver Bagual calibre .22 largo, seis cartuchos y una vaina servida. Además, intervino el personal de Policía Científica, realizando pericias como pruebas de dermotest y registro fotográfico.

La Fiscalía, a cargo de la Dra. Conti, dispuso la aprehensión de ambos hombres bajo cargos de tenencia ilegal de arma, amenazas calificadas, daños, atentado y resistencia a la autoridad.

El hecho refleja la creciente tensión en algunos barrios de la ciudad y subraya la importancia de la rápida intervención policial para evitar tragedias.