Pelea fatal en Concordia: detuvieron a un menor por la muerte de un hombre que recibió piedrazo en la cabeza

Según lo informado por la policía a 7Paginas, el episodio ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, cuando personal de la Comisaría Séptima fue comisionado a la intersección de Yamandú Rodríguez y calle 56, en el barrio Constitución. En el lugar, vecinos habían encontrado a un hombre tendido en la vía pública y sin signos vitales, por lo que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia y a la Policía.

Al arribar, los efectivos constataron la presencia del cuerpo e iniciaron las actuaciones correspondientes. Intervino personal de la División Policía Científica y se dio intervención al fiscal en turno, Dr. Tscherning.

De acuerdo a las primeras entrevistas realizadas en el lugar, vecinos manifestaron haber escuchado gritos instantes antes del hallazgo. Al salir de sus domicilios para ver qué ocurría, observaron al joven tendido en el suelo, aparentemente sin vida.

Las tareas investigativas incluyeron relevamientos fílmicos y testimoniales, lo que permitió establecer que el hecho se habría originado en un conflicto vecinal entre la víctima y otros dos sujetos. En el marco de esa disputa, uno de los involucrados le habría arrojado una piedra que impactó en la cabeza del joven, provocándole lesiones que habrían derivado en su fallecimiento. No obstante, la causa exacta de la muerte permanece sujeta a los resultados periciales, que aún no han concluido.

Con la identificación de los presuntos autores, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y detención, que fueron otorgadas por la Justicia.

Cerca de las 11:50 de este miércoles se desplegó un operativo en la zona oeste de la ciudad para dar cumplimiento a dos órdenes de allanamiento en domicilios vinculados a los sospechosos. Como resultado, se secuestraron elementos considerados de interés para la causa y se concretó la detención de los dos masculinos señalados como partícipes del hecho.

Uno de ellos es un menor de 15 años, quien tras las diligencias de rigor y con intervención de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, fue entregado a sus padres, quedando supeditado a la causa.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras se aguardan los resultados de las pericias que permitirán determinar con precisión las circunstancias del trágico desenlace.