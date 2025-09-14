Pelichero y Brunini, los mas rápidos en el Duatlón de Los Charrúas

Pelichero dominó la competencia de punta a punta, ratificando su gran presente y perfilándose como firme candidato al título, que se definirá en la última fecha del calendario. En la categoría damas, Brunini volvió a demostrar su jerarquía y atraviesa un momento consagratorio.

Los podios se completaron con Gabriel Priano (Mercedes, ROU) y Alejandro Ricagno (Concordia) en caballeros, mientras que en damas escoltaron a la campeona Karen Zagursky (Concepción del Uruguay) y Carina Urbani (Concordia).

En la distancia Sprint, los ganadores fueron el salteño Sebastián Racua y la representante de Goya Teresita Zolezzi, mientras que en Postas volvieron a imponerse los representantes de la capital del arroz, Marcelo Villagra y Mateo Oteizza.

Por equipos, el Nikaia Team de Concordia se alzó nuevamente con el campeonato parcial, consolidándose como uno de los grandes animadores del circuito.

La organización, a cargo del Municipio de Los Charrúas y la Dirección de Deportes, junto a la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC), fue destacada por su prolijidad y el excelente marco deportivo y familiar que acompañó la competencia.

El Circuito Provincial de Duatlón Jeep tendrá su gran cierre el próximo domingo 5 de octubre en Villa del Rosario, donde se prepara una verdadera fiesta para coronar a los campeones de otra notable temporada.

Con información de prensa de A.C.P.C

Redacción de 7Paginas