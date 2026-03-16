Peligra el proyecto de la planta de combustibles frente a Colón, ahora depende del acuerdo por el precio de la energía

El principal punto de negociación es el precio de la energía eléctrica, que la firma debe acordar con la empresa estatal uruguaya UTE.

El CEO de HIF Uruguay, Martín Bremermann, explicó que actualmente ese es el “riesgo mayor” para el desarrollo del proyecto. Según detalló, la empresa solicita un precio de 40 dólares por megavatio hora, cifra que mantiene sin cambios desde 2023.

La energía, factor determinante

De acuerdo con lo explicado por Bremermann, el costo de la electricidad representa cerca del 70% de los costos totales del proyecto. La compañía prevé generar gran parte de su energía a partir de parques solares y eólicos propios, pero necesita el respaldo de la red de UTE para garantizar el suministro cuando esas fuentes no alcancen.

“Casi el 70% lo cubrimos con renovables, pero el 30% restante debemos cubrirlo con la red”, señaló el directivo.

Además, explicó que el primer módulo de producción deberá absorber gran parte de la infraestructura inicial, lo que vuelve aún más determinante el acuerdo energético.

Plazos ajustados y competencia regional

La empresa también advirtió que existen plazos concretos para cerrar el financiamiento del proyecto, previsto para finales de este año. Para lograrlo, la compañía necesita tener confirmadas las condiciones energéticas entre abril y mayo, con información definitiva antes de junio.

En paralelo, HIF enfrenta competencia de otros países de la región que ofrecen energía más barata. Según detalló Bremermann, Paraguay ofrece energía a 25 dólares por megavatio hora, Chile a 32 y Brasil a 36, lo que coloca presión sobre la negociación con Uruguay.

Avanza el trámite ambiental

Mientras continúa la negociación energética, la empresa presentó ante la Dinacea el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

La iniciativa contempla algunas modificaciones en el diseño de la planta, como una estructura más compacta, la reducción de torres de venteo de 80 a 60 metros, una cortina vegetal para reducir el impacto visual desde Colón y la creación de una reserva ecológica de 260 hectáreas dentro de un predio total de 440.

Un proyecto de gran escala

La planta proyectada en Constancia se desarrollaría en cuatro módulos de producción y generaría alrededor de 300 empleos directos, además de 100 puestos en parques renovables. Durante la etapa de construcción se estima un promedio de 1.400 trabajadores, con picos de hasta 3.200 empleos.

El combustible producido —principalmente metanol— sería exportado a Alemania, transportado inicialmente por ducto hasta la planta de ALUR y luego por tren hacia el puerto de Montevideo.

Sin embargo, pese a los avances técnicos y ambientales, desde la empresa remarcan que la decisión final dependerá del acuerdo energético con UTE. “Cuando se resuelva lo de la energía, el resto será esperar la finalización del proceso ambiental”, resumió Bremermann.

Con información de El Telégrafo