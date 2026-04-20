Peligro al volante en pleno centro de Concordia, conducía una camioneta con 2,28 de alcohol en sangre

Un grave episodio de irresponsabilidad al volante puso en riesgo a peatones y automovilistas este mediodía en el corazón de Concordia. Efectivos del Comando Radioeléctrico debieron intervenir tras detectar que una camioneta de alta gama circulaba realizando maniobras erráticas y peligrosas por la zona céntrica.

El vehículo, una Volkswagen Amarok, fue interceptado por los funcionarios policiales en las inmediaciones de calles Pellegrini y Alberdi. Al notar el estado del conductor, se solicitó de inmediato la presencia del personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

Un resultado alarmante

Al realizarse el test de alcoholemia correspondiente, los inspectores confirmaron la sospecha: el dispositivo marcó 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre. Cabe recordar que en el ámbito de la ciudad rige la tolerancia cero, pero incluso bajo parámetros generales, el conductor superaba ampliamente cualquier límite de seguridad, quintuplicando lo que habitualmente se considera el máximo permitido para conductores particulares.

Ante la gravedad de la infracción y el estado de intoxicación del masculino, las autoridades procedieron a la retención inmediata del vehículo, el cual fue trasladado al depósito municipal.

Redaccion de 7Paginas