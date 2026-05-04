Peligro latente en la Autovía 14: tras el impactante accidente en zona de Concordia, volvieron a aparecer caballos sueltos en el mismo lugar

Lo que el viernes por la tarde fue un escenario de caos, hierros retorcidos y milagro, hoy vuelve a ser una trampa mortal. Lectores de 7Paginas se comunicaron con nuestra redacción este domingo para denunciar, videos mediante, que nuevamente hay varios equinos sueltos en el kilómetro 264 de la Autovía «Gervasio Artigas», exactamente en el mismo punto donde hace 48 horas se produjo un accidente gravísimo.

El antecedente: destrucción y heridos

El pasado viernes 1 de mayo, alrededor de las 19:20 horas, un caballo sin marca visible se cruzó en la cinta asfáltica. Una camioneta Fiat Toro lo embistió violentamente y, mientras los ocupantes de un VW Suran se detenían para auxiliar, un camión Volvo cargado de troncos no pudo evitar al animal muerto.

El transporte pesado perdió el control, embistió a los vehículos menores y terminó volcando sobre la calzada. El saldo fue dramático: dos personas heridas, una de ellas con fractura de pelvis, y daños materiales totales.

¿Quién se hace cargo?

A pesar del antecedente inmediato, este domingo la desidia volvió a quedar a la vista. Los animales sueltos representan una amenaza constante para la vida de quienes ingresan o egresan de Concordia.

La indignación de los usuarios de la autovía apunta a la falta de controles y a la responsabilidad de la empresa concesionaria del peaje. Según manifestaron los denunciantes, ante la presencia de estos animales, los mecanismos de prevención deberían activarse de inmediato, dando aviso a la Policía de Abigeato o a las autoridades de seguridad vial para retirar a los equinos antes de que ocurra otra tragedia.

«Es una falta de respeto a la vida. No terminaron de limpiar los restos del accidente del viernes y ya hay caballos de nuevo. ¿Tienen que esperar a que alguien muera para actuar?», expresó uno de los conductores que envió material a este medio.

La situación es de extrema gravedad. El kilómetro 264 sigue siendo una zona crítica donde la combinación de animales sueltos y alta velocidad amenaza con repetir un guion de destrucción que, por ahora, solo ha dejado heridos, pero que hoy parece estar a la deriva de la suerte.