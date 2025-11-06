Peña Manduka Fútbol, doble campeón: un ejemplo de perseverancia y compañerismo

Con 14 años de trayectoria ininterrumpida, la Peña Manduka se ha consolidado como un verdadero referente del fútbol amateur local, destacándose no solo por sus resultados deportivos sino también por los valores que promueve dentro y fuera de la cancha.

Este logro es fruto del esfuerzo constante, la perseverancia y el trabajo en equipo que caracterizan a este grupo humano. A lo largo de los torneos, los integrantes de la Peña Manduka demostraron compromiso, respeto y compañerismo, valores que fortalecen los lazos de amistad y mantienen viva la pasión por el deporte.

Felicitamos a todos los jugadores, cuerpo técnico y colaboradores por representar con orgullo a la Peña Manduka y por dejar en alto los valores del deporte amateur: la amistad, la pasión y el juego limpio.

Por Pedro Martinez