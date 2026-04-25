Penon: Fiscalía culminó su trabajo en el caso de la familia Telliz, sigue la causa Miñones y podría regresar Fanny Kern

Caso de la familia Telliz investigación finalizada y a la espera de juicio

Penón fue contundente al afirmar que la Fiscalía ya culminó su trabajo investigativo en el caso de la familia Telliz-Dos Santos, una de las tragedias más conmocionantes de los últimos tiempos en la región.

El hecho ocurrió el 2 de abril de 2024, sobre la Ruta Provincial 44, en el acceso a Federación, cuando se produjo un impacto frontal que terminó con la vida de toda la familia.

Víctimas Octavio Telliz (33) e Ian (8) fallecieron en el lugar, mientras que Daniela Dos Santos (30) y Ariana (5) murieron días después a causa de las heridas.

Cómo ocurrió el siniestro fue protagonizado por un adolescente de 16 años que conducía otro vehículo.

Carátula: la causa fue inicialmente calificada como homicidio culposo y generó una fuerte conmoción social, con pedidos de justicia por parte de la comunidad.

Según explicó la fiscal, la investigación se completó en aproximadamente ocho meses y, en diciembre de ese mismo año, se solicitó la elevación a juicio al considerar que existían pruebas suficientes.

Sin embargo, pese a haber transcurrido más de un año y medio, el proceso aún no tiene fecha de juicio.

La demora responde a cuestiones procesales, ya que el imputado era menor de edad al momento del hecho. Por este motivo, la causa fue derivada al Juzgado de Menores de Chajarí, donde se produjeron instancias de recusación que debieron ser resueltas por la Sala Penal.

“Estamos a la espera de que se designe un juez y se establezca la fecha de juicio”, indicó Penón, aclarando que esta instancia ya no depende de la Fiscalía.

Causa Miñones la investigación sigue en marcha

En cuanto al violento ataque sufrido por Olga “Chiqui” Miñones, la fiscal detalló que la investigación continúa activa dentro de la unidad fiscal.

Inicialmente, la causa estuvo a cargo de la fiscal Luciana Mussiolotis, quien actualmente se desempeña en la ciudad de Concordia tras haber asumido un nuevo cargo.

No obstante, Penón confirmó que la Fiscalía de Federación continúa trabajando en la recolección de pruebas, con el objetivo de avanzar hacia una instancia judicial.

Asimismo, indicó que ya hay personas imputadas en la causa, a quienes se les han tomado declaraciones y se les han impuesto medidas de coerción para garantizar la protección de la víctima y el normal desarrollo del proceso.

Posible regreso de Fanny Kern a la Fiscalía

Por último, la fiscal se refirió a la situación de la fiscal auxiliar Fanny Kern.

Indicó que actualmente se encuentra con una licencia sin goce de sueldo vigente hasta diciembre, lo que abre la posibilidad de que regrese a sus funciones en la Fiscalía de Federación.

De esta manera, en esta segunda parte de la entrevista exclusiva con La Última Campana, la Fiscalía dejó en claro el estado de causas clave para la comunidad, entre investigaciones concluidas, procesos demorados y otras que continúan en plena etapa de recolección de pruebas.

Fuente y Redacción – La Última Campana