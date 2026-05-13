Penoso hecho en La Bianca: dos niños discapacitados fallecieron tras el incendio de un departamento

Una jornada de luto y profundo dolor envuelve a la ciudad de Concordia tras registrarse un incendio fatal en el barrio La Bianca. El siniestro, ocurrido en las últimas horas de este martes, se cobró la vida de dos pequeños hermanos y dejó a su padre luchando por su vida en el hospital Masvernat.

El trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas en un departamento del Sector C7 del barrio Dos Naciones. Según el relato de vecinos que presenciaron el avance de las llamas, el humo comenzó a salir de una de las habitaciones, alertando a quienes se encontraban en las cercanías del complejo.

Un rescate desesperado

De acuerdo con los datos recabados por el cronista de 7Páginas en el lugar del hecho, los menores —una niña de 5 años y un niño de 6, ambos con discapacidad— se encontraban solos en la vivienda en ese momento.

El primero en llegar al lugar fue el padre de los niños, un hombre de 38 años identificado como de apellido Ibarrola. En un acto de desesperación, el hombre ingresó a la habitación envuelta en humo para rescatar a sus hijos.

«El hombre salió con la nena al porche y ahí reaccionó que le faltaba el nene, así que entró de nuevo y lo encontró debajo de la cama», describió conmovida una vecina que brindó los primeros auxilios a la familia, quien tras esto señalo que el siniestro podría haber sido provocado por una estufa.

El desenlace y el estado del padre

A pesar de los esfuerzos por reanimarlos, se confirmó posteriormente que ambos menores fallecieron en el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Por su parte, Ibarrola fue ingresado de urgencia al mismo nosocomio, donde permanece en grave estado y con asistencia respiratoria mecánica debido a las severas lesiones sufridas durante el intento de rescate.

El jefe de la Comisaría Sexta, Juan Pablo Barboza, dialogó con 7Paginas y confirmó que, si bien todo está en etapa de investigación, los menores fallecieron en el hospital Masvernat.

Investigación en curso

En el lugar del siniestro trabajó personal de la División Policía Científica, peritos de Bomberos Zapadores y efectivos de la jurisdicción, bajo las directivas del fiscal José Arias, quien busca determinar las circunstancias exactas en las que se originó el foco ígneo y las condiciones de cuidado de los menores.

La comunidad de La Bianca y la ciudad entera se encuentran conmocionadas por esta pérdida irreparable, mientras se aguardan novedades sobre la evolución de salud del padre de las víctimas.