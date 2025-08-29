“Pepo” Saucedo, orgullo federaense: convocado por Estudiantes de La Plata para el torneo Senior +35

Este certamen, que reúne a ex figuras del fútbol argentino y a jugadores de gran trayectoria, se disputa en distintos formatos: Copa de la Liga +35, Primera División +35 (torneo largo) y Copa Argentina, entre otros.

En esta ocasión, el DT Maximiliano Benítez contará con el federaense, quien volverá a vestir la camiseta “pincha”, club en el que se formó como jugador y persona, y donde compartirá vestuario con ex compañeros de su paso por la institución.

La Liga Senior +35 cuenta con la participación de clubes históricos del país como River Plate, Racing, San Lorenzo, Vélez, Independiente y Estudiantes de La Plata, entre otros. Un campeonato cada vez más atractivo y competitivo, donde desfilan nombres de peso como Ariel “Burrito” Ortega, Marcelo “Trapito” Barovero, Jonatan Maidana, Rodrigo Mora, Gustavo Bou, Gonzalo Bergessio, Sergio “Kun” Agüero, Daniel “Rolfi” Montenegro, Fabricio Coloccini, Jonás Gutiérrez, Mariano Pavone, Leandro Romagnoli, Cristian “Ogro” Fabbiani, José “Pepe” Sand, Lucas Barrios, Javier Pastore, Pablo Mouche y muchos más.

Para Saucedo, la convocatoria representa una experiencia única y un sueño cumplido, “Agradecido a Dios, la familia, amigos, conocidos y al Club Estudiantes de La Plata”, expresó con emoción a 7Paginas, tras la confirmación de su participación.

Con una trayectoria que comenzó en las inferiores del Club Social Federación y que hoy lo encuentra siendo protagonista en la Liga Concordiense de Fútbol con el título obtenido junto a Defensores de Nebel, el regreso de “Pepo” a Estudiantes marca un hito en su carrera y un motivo de orgullo para toda la comunidad de Federación.