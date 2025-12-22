7PAGINAS

Lunes 22 de diciembre de 2025
Permanece crítico el estado del niño de Federación que sufrió ahogamiento en las termas

El estado de salud del niño de 3 años que sufrió un ahogamiento en una pileta del complejo termal de Federación sigue siendo crítico. Según el último parte médico, el menor continúa internado en la Sala de UTI Pediátrica, bajo Asistencia Mecánica Respiratoria y sin sedantes.
Redacción 7Paginas

El Dr. Pablo Carrera, neurólogo que atiende al paciente, informó que las pupilas del niño se encuentran midriáticas y arreactivas, presenta hipotermia con una temperatura de 32°, sin reflejos de tronco encefálico y edema cerebral. El menor recibe tratamiento con noradrenalina a dosis bajas y se suspendieron medicamentos antidematosos y anticonvulsivantes. El pronóstico sigue siendo grave y reservado.

El hecho ocurrió el jueves pasado cuando el pequeño fue hallado con signos de ahogamiento en una de las piletas del complejo termal. Tras la rápida intervención del personal de emergencia, fue trasladado al Hospital San José de Federación y, ante la gravedad del cuadro, derivado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

