Permanencia asegurada en damas y un ajustado traspié en varones para Entre Ríos en el Argentino de Cadetes

Victoria y permanencia para las chicas

El combinado femenino de Entre Ríos derrotó de forma sólida a su par de Rosario por 27 a 19, en un encuentro que dominó de principio a fin. Con este triunfo, las entrerrianas aseguraron su lugar en la máxima categoría del certamen nacional y continúan en carrera dentro de la fase definitoria.

Ajustada caída del masculino en cuartos de final

En la Zona Campeonato, el seleccionado masculino dio pelea pero no pudo frente a Córdoba. A pesar de mostrar un juego sólido en defensa y un buen nivel en el arco, el partido se resolvió por detalles y terminó con marcador favorable para los cordobeses por 18 a 16.

Programación para el viernes 21 de agosto

Femenino (Puestos 9° al 12°): Entre Ríos vs. San Luis — 13:15 hs (Cancha 1)

Masculino (Puestos 5° al 8°): Entre Ríos vs. Atlántica — 14:30 hs (Cancha 4)

Todos los encuentros se pueden seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de la FEH.

Por Gustavo Cardoso