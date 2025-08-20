Peronistas de Concordia responden: “quien tiene que cambiar es Bahl por tener a toda su familia viviendo del Estado”

Bahl, que encabeza la lista oficial junto a Guillermo Michel, también había cuestionado a los sectores internos que decidieron competir por fuera de la estructura partidaria, al señalar que “son decisiones individuales” y acusarlos de ser funcionales al gobierno nacional y provincial.

La réplica desde Concordia

Desde el MPA no tardaron en contestar. “Sin vergüenza y con total desparpajo el candidato a senador de la runfla pejotista nos quiere venir a dar clases de cómo los peronistas tenemos que mejorar nuestra imagen ante la sociedad, si él junto a la decaída dirigencia fueron los que llevaron al peronismo a este caótico estado. El que tiene que cambiar de conducta es Bahl, que tiene a toda su familia viviendo del Estado”, afirmaron en un comunicado.

Los referentes concordienses también cuestionaron el proceso interno del PJ entrerriano, acusando al oficialismo partidario de maniobras y trabas: “Primero vinieron con el verso de que no había plata en el Partido para realizar las internas. Después, mediante una Junta Electoral adicta a ellos mismos, salieron con que el resto de las listas no tenían avales suficientes, siendo que Bahl y Michel nunca mostraron los suyos. Como no pudieron salirse con su trampa, cientos de compañeros de toda la provincia decidieron dar la interna dentro de las elecciones generales”.

Los gastos de campaña en la mira

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a los recursos utilizados por Michel para su campaña. Según el MPA, los gastos superan ampliamente lo que hubiese representado financiar las elecciones internas: “Viene gastando más de diez veces más de lo que hubiese salido pagar las internas. Entre viajes, apariciones en medios nacionales y provinciales, presencia constante en redes sociales, gigantografías en toda la provincia y un equipo de trabajo que viene de Buenos Aires, los números superan ampliamente los mil millones de pesos. Entonces no digan que no había dinero. No sean mentirosos”.

Un peronismo dividido

El Movimiento Peronista Auténtico concluyó que la división actual del justicialismo es responsabilidad de la propia dirigencia oficialista: “El peronismo es uno solo. Debido a la rosca inmunda que ustedes mismos hicieron, muchos compañeros optaron por no prestarse a su juego. Lo más fácil hubiese sido que usted, contador Bahl, se someta a la voluntad de los compañeros en una interna”.

Con este cruce, la interna del PJ entrerriano sigue sumando capítulos en medio de un proceso electoral que expone las tensiones más profundas dentro del partido.

Redaccion de 7Paginas