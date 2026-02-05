¿Persecución a un ambientalista en Entre Ríos? Exigen la reincorporación de un guardaparque despedido en San José

Según denunció la entidad a través de un comunicado al que tuvo acceso 7Paginas, el despido del trabajador obedecería a represalias por su rol activo en la defensa de la reserva natural, luego de que se frustrara un intento del municipio de avanzar sobre parte del área protegida para la construcción de canchas de fútbol.

Meses atrás, la Municipalidad de San José, encabezada por el intendente Gustavo Bastián (PJ), había impulsado la cesión de aproximadamente un tercio de la superficie de la Reserva Los Teros al Club San Martín de esa localidad. El proyecto implicaba la destrucción de varias hectáreas de ambientes naturales de alto valor ecológico, como bosques nativos y pajonales.

La iniciativa generó una fuerte polémica y fue finalmente detenida por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo interpuesto por la ONG Arroyo Perucho, organización ambientalista de la cual Borda forma parte.

Poco tiempo después de ese fallo judicial, el municipio inició un sumario administrativo que derivó en la reciente desafectación de Jaime Borda como empleado municipal. Desde la UFGUA consideran que esta medida constituye un acto de persecución y un intento de disciplinamiento hacia quienes defienden el patrimonio natural.

“Desde hace tiempo soy víctima de una persecución política por parte del intendente Gustavo Bastián por defender la reserva”, denunció el propio guardaparque, quien además reclamó que se respeten sus derechos laborales.

La Unión Federal de Guardaparques exigió al Ejecutivo municipal explicaciones claras sobre la situación y reiteró su pedido de reincorporación inmediata, advirtiendo que el caso sienta un grave antecedente para la protección de las áreas naturales y para quienes trabajan en su conservación.