Persecución en Villa Busti: secuestraron dos piedras de cocaína y más de 150 dosis

Un operativo de saturación realizado este martes por la tarde en el barrio Villa Busti de Concordia terminó con una persecución, el secuestro de una importante cantidad de cocaína y la detención de un hombre de 30 años.

El despliegue comenzó alrededor de las 19 horas y estuvo a cargo de personal de la Jefatura Departamental Concordia, con participación de efectivos del GDI de Paraná, la Sección Motorizada y el Grupo Especial Concordia.

Durante las tareas preventivas, los funcionarios observaron a un hombre en inmediaciones de la vera del arroyo Manzores. Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió la huida e intentó descartarse de varios envoltorios y de una piedra compactada, presumiblemente de cocaína.

Tras ser interceptado, los efectivos establecieron que se trataba de un hombre de 30 años. Según las actuaciones, previamente había ingresado a una casilla abandonada donde se encontraba su hermano, un adolescente de 17 años.

Al advertir también la presencia policial, el menor habría intentado descartarse de una media que contenía varios envoltorios y otra piedra compactada.

Posteriormente intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las correspondientes pruebas de campo sobre las sustancias secuestradas.

Los análisis arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, tanto en las dos piedras compactadas como en los distintos envoltorios.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró 150 dosis de cocaína, dos piedras compactadas de cocaína, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Martín Núñez, el hombre de 30 años quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

En tanto, el adolescente de 17 años fue entregado a sus progenitores, conforme a las disposiciones correspondientes.

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