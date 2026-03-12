Persecución policial en zona de montes de la zona oeste de Concordia: tres detenidos

El hecho ocurrió alrededor de las 15:15 horas, cuando efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en inmediaciones de un domicilio ubicado en barrio Los Pájaros, tras ser alertados por una situación conflictiva.

Según se informó a 7Paginas, tres hombres se presentaron en el lugar, y uno de ellos tenía una prohibición de acercamiento vigente hacia el domicilio. En ese contexto, el sujeto habría realizado acciones amenazantes efectuando disparos al aire con un arma de fuego, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Persecución por zona de montes

Al advertir la presencia policial, los tres individuos intentaron darse a la fuga, iniciándose una persecución peatonal a través de una zona de montes cercana al lugar del hecho.

Tras el operativo, los efectivos lograron aprehender a los tres sospechosos. Durante la huida, los sujetos se descartaron de un arma tipo revólver calibre .22 largo, que fue encontrada dentro de una casilla abandonada ubicada a unos 200 metros del lugar.

De acuerdo a lo indicado, la estructura sería utilizada ocasionalmente como refugio por personas que estarían vinculadas a distintas actividades delictivas.

Secuestro del arma

Finalmente, el personal policial procedió al secuestro del arma de fuego, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

En el procedimiento también se destacó la colaboración de vecinos de la zona, quienes participaron en el desarme del arma secuestrada, contribuyendo al operativo llevado adelante por los efectivos policiales.