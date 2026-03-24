Persecución por un arroyo: detuvieron en Concordia a un narcotraficante uruguayo con pedido de captura internacional de Interpol

El hecho ocurrió alrededor de las 22:25 horas en inmediaciones de calles Tucumán y las vías férreas, en el contexto de un Operativo Saturación desplegado en el barrio Belgrano Sur. Según se informó a 7Paginas, personal policial de distintas áreas advirtió la actitud sospechosa de un individuo que, al notar la presencia de los uniformados, emprendió la fuga.

Durante la persecución, el sospechoso descartó diversos elementos, entre ellos sustancias prohibidas, cartuchería y otros objetos vinculados a la actividad ilícita, para luego internarse en una zona de bañados del arroyo Manzores, caracterizada por su densa vegetación. Sin embargo, el rápido accionar policial y el operativo cerrojo dispuesto en el lugar permitieron localizarlo y reducirlo a pocos metros.

El detenido fue identificado como Carlos Damián Araujo, un narcotraficante que se había escapado del vecino pais. Al verificar sus datos, los efectivos constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de captura internacional con alerta roja emitido por Interpol, con fecha 23 de febrero de 2026, solicitado por la República Oriental del Uruguay por delitos vinculados al tráfico interno de armas y reiterados hechos de suministro de estupefacientes.

En el procedimiento, la policía secuestró 28 envoltorios de cocaína con un peso total de 42,6 gramos, cartuchos de distintos calibres (.32 y .22), una importante suma de dinero en pesos argentinos y uruguayos, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

El aprehendido quedó imputado por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, además de quedar a disposición de la Justicia por el pedido de captura internacional vigente.

Las actuaciones fueron comunicadas al fiscal interviniente, Dr. M. Núñez, y a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), desde donde se definirán los próximos pasos judiciales.