Personas mayores de Concordia celebraron su día con una caminata y actividades recreativas

La propuesta fue organizada por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, con el acompañamiento de distintas áreas municipales. La actividad tuvo como punto de partida la Plaza Urquiza y finalizó en Plaza 25 de Mayo.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de generar este tipo de espacios: “Fue una jornada muy linda, donde pudimos encontrarnos, caminar juntos y compartir una mañana diferente. Estos espacios son importantes porque fortalecen los vínculos y permiten que las personas mayores sean protagonistas”.

En este sentido, Portugal remarcó que el Día Internacional de las Personas Mayores representa una oportunidad para “reconocer sus derechos, valorar sus experiencias y destacar todo lo que aportan a nuestra comunidad”.

Desde la organización se destacó a 7Paginas, la participación de las personas mayores y el acompañamiento de las distintas áreas que hicieron posible la jornada, reafirmando el compromiso de generar propuestas que promuevan la participación, el bienestar, la recreación y una vida activa para las personas mayores de la ciudad.

Al finalizar la caminata, la Subsecretaría de Turismo recibió a los participantes con jugos saludables para compartir. Además, la jornada contó con una presentación musical de César Ceballos, integrante del coro El Ceibo, que acompañó el encuentro con su música. También estuvo presente la Secretaría de Salud, con un stand de vacunación parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud. La Dirección de Tránsito acompañó el recorrido y colaboró con la seguridad y organización de la actividad.